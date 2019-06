Incrementa el 3% el consum de coques i petards per Sant Joan

Els catalans menjaran 1,8 milions de coques artesanes per Sant Joan, el 3% més que l'any passat, pel fet que el 24 de juny cau en dilluns i, en ser festiu, s'allarga el cap de setmana. És la previsió del Gremi de Pastisseria de Barcelona, que creu que l'efecte del pont pot ser «més beneficiós» per a les pastisseries de fora de la capital catalana.

«Als de Barcelona pot ser que ens perjudiqui una mica, però també pot ser que la gent que marxi de pont s'ho endugui abans», va reflexionar el vicepresident del gremi i propietari de la pastisseria Lis, Pere Camps.

Segons el gremi, els preus es mantindran entre els 16 i els 35 euros, en funció de la mida i del farcit, tot i la pujada del preu del pinyó. La coca més venuda tornarà a ser la de brioix farcida de crema, seguida de la coca de llardons de full i la de brioix amb fruites. «És una festivitat bastant clàssica, tot i que sempre hi ha qui fa alguna variació» de la recepta tradicional, va explicar Camps.

El vicepresident del Gremi de Pastisseria de Barcelona va assegurar que la revetlla de Sant Joan té «una repercussió important» per al sector, ja que les vendes es disparen. «Juntament amb el dia de Reis, són els dies més forts perquè en un dia concentres molta quantitat de feina», va explicar Camps. El propietari de la pastisseria Lis de la capital catalana ja preveia un intens ritme de feina aquesta matinada i, en menys mesura, també els dies previs. Per això, algunes pastisseries fan contractacions temporals per reforçar l'obrador per tenir a punt les coques per a la revetlla.

D'altra banda, un altre element tradicional de la festivitat com són els petards també es mostra en auge. La venda de petards va a més des de divendres. Els tres dies previs a la revetlla de Sant Joan són sempre els de més moviment a les 1.348 botigues i parades autoritzades a Catalunya. Tot i que hi ha menys punts de venda que l'any passat, el sector preveu un lleuger creixement de fins al 3% més respecte als 17 milions d'euros de facturació del 2018. «Sempre anem a última hora i, tot i això, hi ha moltes vendes, amb cua permanent des del matí fins a la nit», va explicar Marta Valdellou, una de les venedores d'una de les botigues que Petards CM té a Mataró. Entre els productes que més demanen les famílies hi ha tota una gamma de productes per a infants, que lideren les clàssiques cebetes o les fonts de colors. També es venen molts coets i les capces amb petards variats, que ajuden a estalviar.

Valdellou detalla que les famílies amb nens són les que habitualment es gasten més diners. També hi ha una forta inversió en petards per part de persones molt aficionades a la pirotècnia, que volen provar les darreres novetats, especialment en coets i bateries. «S'estan venent les gammes més grans i més potents d'aquests productes», va assegurar.