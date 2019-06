L'Iran adverteix els EUA que un atac tindria «conseqüències devastadores»

L'Iran va advertir que respondrà amb fermesa a un eventual atac dels Estats Units o dels seus aliats. Un portaveu militar va parlar de «conseqüències devastadores» per als interessos de Washington a la regió, en una reacció que es va produir un dia després que el president nord-americà, Donald Trump, confirmés que havia ordenat bombardejar objectius iranians després de la destrucció d'un dels seus drons, però que s'havia retractat 10 minuts després per evitar víctimes.

Addicionalment, Trump va assegurar que no vol una guerra amb l'Iran, però va afegir que si es produeix hi haurà una «destrucció com mai abans s'ha vist».



En contra de la invasió territorial

Per la seva banda, el portaveu d'Exteriors iranià, Abbas Musavi, va comentar que «al marge de les decisions que prenguin els responsables dels EUA, no permetrem que es violi el territori de la República Islàmica. Estem preparats per fer front a qualsevol amenaça contra la nostra integritat territorial».

Les seves paraules es van veure reforçades poc després per unes declaracions del portaveu de l'Estat Major de les Forces Armades iranianes, el general Abolfazl Sherkarchi, que va alertar que «qualsevol error dels Estats Units o dels seus aliats seria com disparar contra un barril de pólvora» que arrasaria la regió. «Disparar una bala contra l'Iran tindrà conseqüències devastadores per als interessos dels Estats Units i els seus aliats a la zona», va amenaçar el general Abolfazl.

Paral·lelament, el Govern iranià va divulgar la presumpta ruta seguida per l'avió no tripulat dels Estats Units que la república islàmica va abatre per demostrar que l'aparell es trobava dins del seu espai aeri quan va ser interceptat.

El ministre d'Exteriors iranià, Mohammad Yavad Zarif, va penjar al seu compte de Twitter el traçat per satèl·lit de la ruta seguida per l'aparell, en el qual s'aprecia que l'avió espia RQ-4 Global Hawk va estar dins de l'espai aeri iranià durant gran part del trajecte realitzat.

D'altra banda, el Govern iranià va anunciar l'execució d'un antic empleat del ministeri de Defensa després de ser considerat culpable d'espiar per a la CIA. El reu, Jalal Hajizavar, va deixar el seu càrrec fa nou anys i posteriorment va ser condemnat a mort després d'una investigació que va descobrir documents secrets i equips d'espionatge al seu domicili.

Per part seva, la cancellera alemanya, Angela Merkel, va advertir contra «l'exercici d'una política internacional unilateral» en una referència clara als Estats Units i la seva escalada de tensió amb l'Iran. «La desconfiança és ja gairebé una política de govern en alguns llocs», va afirmar Merkel durant el Congrés de l'Església evangèlica alemanya a Dortmund.