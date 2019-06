Una periodista acusa Trump d'haver-la violat fa 24 anys en un comerç

La periodista i columnista nord-americana Elizabeth Jean Carroll va acusar el president dels Estats Units, Donald Trump, d'agredir-la sexualment fa més de dues dècades als emprovadors d'uns grans magatzems de Nova York.

La periodista va explicar que l'incident va tenir lloc el 1995, quan es va trobar amb Trump, llavors un conegut magnat, a la botiga de Bergdorf Goodman.

En un article publicat a la revista New York Magazine, Carroll va assenyalar que, després d'un intercanvi de paraules, Trump li va demanar consell per comprar un «regal» per a una dona. Volia portar-li llenceria i li va demanar que se l'emprovés i, segons la seva denúncia, quan van arribar al vestidor la va empènyer contra la paret i li va abaixar les mitges. «Va grapejar la meva zona íntima amb els dits i va empènyer el seu penis fins a la meitat, o completament, no ho recordo, dins meu», va relatar la columnista.

Tot va passar «en menys de tres minuts i no crec que ejaculés», va escriure Elizabeth Jean Carroll, la qual aleshores era ja una reconeguda periodista.