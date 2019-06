Vox es desvincula de l'opinió de Serrano sobre La Manada

El portaveu parlamentari de Vox a Andalusia, Alejandro Hernández, es va desvincular ahir de les declaracions al Parlament andalús del president de Vox, Francisco Serrano.

El president del partit a Andalusia va realitzar un seguit de crítiques sobre la sentència de La Manada que va dictar divendres passat el Tribunal Suprem (TS), en la qual es condemna els cinc membres per un delicte d'agressió sexual i no d'abús sexual, com es va dir en primera instància.

A través del seu perfil de Twitter, Hernández va manifestar el seu «màxim respecte» per les resolucions dels jutjats i tribunals espanyols per després recordar que des de Vox demanen «ja fa temps un enduriment de les condemnes per als delictes de violació». «Continuarem lluitant per un poder judicial autònom i independent», va afegir el parlamentari al tuit.



La crítica a la sentència

Les declaracions d'Hernández arriben hores després que Serrano reiterés en una publicació a Facebook les seves crítiques cap a la sentència emesa pel Tribunal Suprem, atès que «fins i tot un gatillazo podria acabar amb l'impotent a la presó».

El també jutge va apuntar en la publicació que la sentència li sembla «gravíssima» perquè considera que «altera totes les garanties constitucionals establertes per la jurisprudència en la matèria», la qual cosa, al seu judici, el president del partit a Andalusia constata que «és una sentència dictada per la torba feminista supremacista».

«Si una dona diu sí però en qualsevol moment posterior diu no, inclusivament diversos dies després, el denunciat serà condemnat a presó per violació», va comentar Serrano.

D'altra banda, el president de Vox a Andalusia va afegir que aquesta és la situació que ha comportat el judici i que la posterior sentència és negativa, ja que «és un torpede directe contra l'heterosexualitat, contra les relacions lliures entre homes i dones». A més, Serrano va comentar que «ens trobem davant la paradoxa progre, en la qual la relació més segura entre un home i una dona serà únicament a través de la prostitució».

El president de Vox a Andalusia va concloure la seva publicació a Facebook comentant que «des d'ara, la diferència entre tenir sexe gratis i pagant és que gratuïtament et pot sortir més car».