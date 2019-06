Baralla multitudinària a Calella amb menors no tutelats per un robatori

Un grup de menors d'edat immigrants tutelats per la Generalitat a Calella (Maresme) van ser els protagonistes d'una baralla multitudinària al municipi. El grup de joves tutelats, coneguts com a MENA, van protagonitzar una forta discussió amb altres joves que va obligar els Mossos a desplegar els antiavalots per evitar més incidents.

El detonant del conflicte va ser el robatori d'un telèfon a un adolescent, que va causar la resposta immediata d'un grup de joves que es trobava a la zona. A causa d'aquest conflicte, el poble va reaccionar amb una concentració davant del lloc on aquests joves resideixen, l'hotel Mirasol.

Segons els Mossos, no hi va haver ferits ni detinguts i es va limitar a «un enfrontament dialèctic», que es va dissoldre amb la presència de la policia. Fins al moment la Generalitat i l'Ajuntament havien circumscrit els aldarulls d'aquest grup a fets puntuals, tot i que després de l'enfrontament de dissabte han convocat una reunió amb els portaveus dels grups municipals per tractar la qüestió.

Els fets van motivar l'Ajuntament de Calella a emprendre mesures i a avaluar el fet. És per això que la localitat del Maresme crearà un grup de coordinació amb professionals, els Mossos i veïns per avaluar l'estada de menors no acompanyats a la ciutat. En un comunicat conjunt, totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament demanen a la ciutadania «seny i empatia» amb els menors i fan una crida a «conservar la convivència i la cohesió».