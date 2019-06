Cremen deu hectàrees de cereals en un incendi a Biosca

Els Bombers treballen en un incendi actiu a Biosca (Segarra) que de moment ha cremat deu hectàrees de cereals, segons els Agents Rurals.

El foc s'ha iniciat a dos quarts d'una del migdia per causes que s'estan investigant i a les tres del migdia hi treballen deu dotacions terrestres i dues aèries dels Bombers.

Bombers i Agents Rurals recorden que Catalunya està en el període de "més alt risc d'incendi" i que està prohibit fer foc en terreny forestal i fins a 500 metres al voltant, excepte amb autoritzacions excepcionals.