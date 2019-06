Els Estats Units van llançar ciberatacs contra l'Iran

Els Estats Units van llançar ciberatacs contra ordinadors que regulen els sistemes de llançament de míssils a l'Iran. Els atacs cibernètics van ser perpetrats dijous, dia en què el president Donald Trump havia autoritzat una operació selectiva amb avions i vaixells contra l'Iran que va frenar a l'últim moment en saber que hauria causat un centenar i mig de morts, segons ell mateix va revelar l'endemà.

The Washington Post va informar que l'ofensiva cibernètica de dijous va inutilitzar els sistemes d'ordinadors emprats en el control de coets i míssils de l'Iran. Per la seva banda, The New York Times va explicar que els atacs van ser preparats durant setmanes i van ser decidits com a resposta directa a la destrucció dies abans d'un dron nord-americà per un míssil terra-aire iranià a la rodalia de l'estret d'Ormuz, així com a les agressions contra dos vaixells de càrrega el 13 de juny passat en aquesta mateixa zona.

Efectius del Cibercomando nord-americà van ser els encarregats de dur a terme aquestes accions, que van ser proposades pel Pentàgon després que el 13 de juny dos vaixells, un propietat d'un armador noruec i un altre japonès, van patir explosions en sortir de l'estret d'Ormuz, a unes 30 milles de la costa iraniana, una acció de la qual Washington va acusar Teheran. Per part seva, el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, va assegurar que els Estats Units intensificaran la seva pressió econòmica sobre l'Iran fins que Teheran renunciï a la violència.