Interior preveu traslladar els presos a Lledoners en els pròxims dies

El Ministeri de l'Interior preveu traslladar els presos independentistes a presons catalanes en els pròxims dies, un cop el Tribunal Suprem va donar llum verda el passat divendres en constatar que "no existeix cap obstacle" per fer efectiu el moviment. Fonts del Ministeri de l'Interior han assegurat a l'ACN que fer iniciar l'operatiu de retorn primer els Serveis Penitenciaris de la Generalitat han de respondre a Institucions Penitenciàries –òrgan depenent del Ministeri- sobre el centre on es farà el canvi de custòdia d'Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Cuixart, i a partir d'aquí s'organitzarà el procediment. Les mateixes fonts apunten que el dispositiu previsiblement serà igual que el que es va posar en marxa ara fa un any, quan els presos van ser traslladats a presons catalanes un cop acabada la instrucció del jutge Llarena.

Divendres passat el Suprem va confirmar en un ofici que no posa cap pega i permet que els presos tornin als centres catalans. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Cuixart ho faran a Lledoners; a Mas d'Enric (Tarragonès) Carme Forcadell, i a Puig de les Basses (Alt Empordà) Dolors Bassa.

Segons fonts del Ministeri, el procés de trasllat serà semblant al que es va desplegar el juliol del 2018, quan un cop acabada la instrucció del jutge Llarena van obtenir el permís per romandre en centres penitenciaris catalans. Hi van passar aproximadament set mesos abans que al mes de febrer el Suprem va ordenar el seu trasllat de nou a presons de Madrid en motiu del judici oral.

Ara fa un any Institucions Penitenciàries va reunir Junqueras, Romeva, Rull, Turull, Sànchez, Cuixart i Forn -estaven a Soto del Real i Estremera- a la presó de Valdemoro, on van fer nit abans de ser traslladats al centre penitenciari de Zuera. A Forcadell i Bassa les va portar directament d'Alcalá-Meco a Zuera, on van fer parada tècnica. Tots van anar a parar a Brians 2, on van passar a estar sota custòdia dels Mossos, que els va traslladar alhora a Puig de les Basses i Lledoners.