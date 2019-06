Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart, Forn, Rull i Turull surten de Soto del Real per anar a Lledoners

L'autocar de la Guàrdia Civil que transporta Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull ha sortit finalment a les 18.33 hores de Soto del Real amb destinació al centre penitenciari de Valdemoro. Serà la primera de les dues parades que el presos faran en un periple de dos dies que acabarà dimecres al centre penitenciari de Brians II, on passaran a estar sota la custòdia dels Mossos d'Esquadra, que els traslladarà als seus centres de destinació final. Carme Forcadell i Dolors Bassa faran el trajecte directe des d'Alcalá-Meco a Brians II en un sol dia el dimecres. Queda per determinar si tots ells encara hauran de tornar als centres penitenciaris de Madrid en motiu de la lectura de la sentència del Tribunal Suprem, que fonts de la institució situen després de l'estiu.

És el mateix dispositiu –i els mateixos trajectes- que es va activar ara fa un any, quan el Suprem va permetre el trasllat a presons catalanes un cop acabada la instrucció del cas. Divendres passat el Suprem va confirmar en un ofici que no posa cap pega i permet que els presos tornin a les presons catalanes, on poden estar prop de les seves famílies i de les defenses a l'espera de la sentènica.

El Ministeri de l'Interior no ha volgut facilitar les hores ni els detalls d'aquest dispositiu "per raons de seguretat", però assenyala el dimecres com el di d'arribada a Catalunya. A partir del moment que arribin a Brians II, l'Àrea Penitenciària dels Mossos es farà càrrec de la custòdia i els distribuiran a les seves presons de destinació.

Això és Lledoners en el cas de Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart, Forn, Rull i Turull, Mas d'Enric en el cas de Carme Forcadell i Puig de les Basses en el de Dolors Bassa.