Mor una professora de Barcelona en un accident durant un viatge a Costa d'Ivori

Imatge de l'escola Canigó, on treballava la sotscap morta en l'accident, Teresa Cardona EFE

Deu noies van quedar ferides de diversa consideració en un accident de trànsit a la Costa d'Ivori en el qual va morir la responsable d'aquest viatge solidari, Teresa Cardona, sotsdirectora de l'escola Canigó de Barcelona. L'accident va tenir lloc dissabte cap a les sis de la tarda, quan va bolcar a la car-retera un dels dos microbusos en què viatjaven les integrants de l'expedició, que es dirigia des d'Abidjan fins a Yamoussoukro.

L'expedició la integraven trenta persones, Teresa Cardona i un grup de dones joves, estudiants de primer d'universitat, segon de batxillerat de l'escola Canigó de Barcelona i residents al Col·legi Major Bonaigua. Totes es dirigien a Yamoussoukro per ajudar un centre escolar amb el qual s'havia establert una col·laboració per pintar el pavelló del centre i participar en cursos d'idiomes. Aquest era el segon any en què un grup d'estudiants dels esmentats centres ajudava aquest col·legi de la Costa d'Ivori.

Els responsables de l'escola i el col·legi estan en contacte amb l'ambaixada d'Espanya a la Costa d'Ivori per traslladar la informació sobre l'estat de les ferides, ateses en un centre d'Abidjan, als pares de les alumnes.

El ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, va lamentar a Twitter la mort de Cardona i va explicar que segueix «atentament la situació de la resta de joves solidàries espanyoles ferides» mitjançant l'ambaixada, que, va afegir, «està treballant intensament en la seva assistència».

La portaveu del col·legi major barceloní Bonaigua, Ció Patxot, va destacar la professionalitat de l'educadora morta. «Com tota la gent que es dedica a l'educació, era una persona molt implicada, molt entregada», va explicar, tot afegint que amb el grup «a estones fa classes amb els nens, jocs amb idiomes i formació bàsica d'higiene, etcètera».

El president de la Generalitat, Quim Torra, va lamentar la mort de la sotsdirectora del col·legi Canigó i es va posar a la disposició del centre i els afectats. Torra va explicar que el Govern treballa «per donar tot el suport» a l'atenció dels afectats i la seva tornada a Catalunya, juntament amb els consellers Alfred Bosch i Josep Bargalló, segons va manifestar a Twitter.

Bargalló va expressar també a Twitter el suport del Govern a la comunitat educativa «en aquests moments de dolor i preocupació». Va afegir que també participaven en el viatge un sacerdot i dos professors més, a més de la dona que va morir.



Condol de la Casa Reial

La Casa Reial va enviar el seu «condol» i «suport» a la família de Cardona, així com el seu desig de recuperació de les deu joves que van resultar ferides en el sinistre. «La solidaritat a vegades rep cops difícils d'encaixar. Per a la família de Teresa Cardona, el nostre condol i suport. I els nostres esperançats desitjos de recuperació per a les alumnes del Col·legi Major Bonaigua ferides a la Costa d'Ivori», va escriure la institució a Twitter. Vox també va enviar les seves condolences als familiars, companys i amics de Teresa Cardona.