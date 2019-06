El PP adverteix Vox que el pacte a la Comunitat de Madrid és «necessari»

La candidata del PP a la presidència de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va advocar per un pacte que li permeti ser la propera presidenta autonòmica per facilitar que els votants de PP, Cs i Vox se sentin representats, «un pacte que és necessari ja». Ayuso va instar d'aquesta manera Vox a reprendre les negociacions, interrompudes la setmana passada per la formació encapçalada per Rocío Monasterio, i va dir que espera reprendre-les aquesta setmana.

«Jo penso fer tot el que estigui a la meva mà per ser la propera presidenta de la Comunitat de Madrid, com així he pactat amb Cs i com Vox sempre ha dit que no impediria», va afirmar. En aquest sentit, va assegurar que tindrà la mà estesa cap a Cs i Vox, «socis d'un possible pacte», com, segons les seves paraules, ha anat fent des de la nit electoral. «Un pacte on els votants dels tres partits se sentin representats, però un acord que és necessari ja, perquè una legislatura són màxim 48 mesos.