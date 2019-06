Iglesias qualifica de «barbaritat» que Podemos no sigui al Govern

El líder d'Unidas Podemos, Pablo Iglesias, diu que seria una «barbaritat» que no hi hagi membres del seu partit al pròxim Consell de Ministres, després que des del PSOE s'oferís a la formació morada tenir «responsabilitats politicoadministratives» però no ministeris.

En una entrevista concedida ahir a Radiocable, Iglesias considera que qualsevol alternativa que no passi per un govern bipartit seria una «manca de respecte» als votants de Podemos i una «presa de pèl» a tots els espanyols. Iglesias demana al PSOE que s'assegui a negociar amb «serenitat, calma i consciència d'estat» i no desaprofiti l'oportunitat «històrica» de fer «el govern més progressista» que hagi tingut l'Estat espanyol.

Pablo Iglesias recorda a Pedro Sánchez que té «l'obligació constitucional» de negociar un govern per encàrrec del rei: «S'ha d'arremangar i arribar a acords». En aquest sentit, el líder de Podemos espera que el PSOE «respecti l'aliat» i insisteix en la necessitat que els dos partits es reparteixin responsabilitat en la mateixa proporció que van dibuixar les urnes.

Iglesias considera «lògic» que alguns sectors minoritaris del PSOE tinguin «nostàlgia de bipartidisme i de governs de partit únic», però assegura que aquesta època ja ha passat i afirma que hi ha una «majoria social» que reclama que PSOE i Unidas Podemos es puguin posar d'acord. «La dreta no triga ni cinc minuts a posar-se d'acord», recorda Iglesias.

D'altra banda, el president del PP, Pablo Casado, va traslladar al president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que no s'abstindrà per facilitar la seva investidura després de reunir-s'hi ahir, segons van confirmar fonts socialistes i populars a l'ACN.

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va negar-se ahir a reunir-se amb el president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que va sol·licitar una trobada «discreta» amb ell el dilluns de la setmana passada. El líder de Cs ja li ha traslladat dues vegades que no està d'acord amb donar suport a la investidura, una vegada en persona i l'altra en una reunió amb Felip VI.