El polítics independentistes tornaran als mòduls on estaven ingressats en cel·les individuals

Els polítics independentistes empresonats de manera preventiva des de fa prop de dos anys pels fets de l'1 d'octubre del 2017 tornaran als mòduls on estaven ingressats als centres penitenciaris catalans abans del judici al Tribunal Suprem, i ocuparan cel·les individuals. Està previst que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell i Dolors Bassa arribin aquest dimecres al Centre Penitenciari Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, que és el centre de trànsit entre Instituciones Penitenciarias i Serveis penitenciaris. Els homes arribaran custodiats per la Guàrdia Civil des de Zuera, a Saragossa, on han fet nit després de sortir de les presons madrilenyes. Les dones arribaran directament des de Madrid.

Un cop a Brians 2, es produirà el canvi de custòdia. L'Àrea Penitenciària dels Mossos d'Esquadra es farà càrrec del desplaçament fins als respectius centres de destí: Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada), en el cas d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart; Puig de les Basses (Figueres), en el cas de Dolors Bassa, i Mas d'Enric (El Catllar), en el cas de Carme Forcadell.

Un cop als centres de destí, els presos i preses aniran als respectius mòduls d'ingressos, on seran identificats mitjançant l'empremta dactilar. Seran sotmesos a una revisió mèdica, podran trucar a les seves famílies i aniran destinats en cel·les individuals als mateixos mòduls on van romandre ingressats des del 4 de juliol del 2018 fins a l'1 de febrer, quan van ser traslladats a Madrid per assistir a les sessions del judici davant el Tribunal Suprem.

Per tant, els presos de Lledoners aniran al mòdul 2, mentre que Carme Forcadell i Dolors Bassa aniran als mòduls de dones de Mas d'Enric i Puig de Les Basses respectivament. No passaran la nit als mòduls d'ingressos perquè tornen als respectius centres d'origen, segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima.

La mateixa entitat ha explicat que no proporcionarà informació sobre els horaris d'arribada demà dels líders polítics i de la societat civil independentistes per motius de seguretat.