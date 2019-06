Pompeo reclama que el G-20 abordi la crisi del golf

L'Administració nord-americana va reclamar ahir abordar al G-20 que acollirà Osaka aquesta setmana una iniciativa internacional per garantir la seguretat marítima al golf Pèrsic, després dels recents atacs a diversos petroliers prop de l'estret d'Ormuz, dels quals ha responsabilitzat l'Iran, tot i que Teheran n'ha negat qualsevol mena d'implicació.

«El G-20 serà un bon fòrum per mantenir més converses sobre aquesta qüestió. Molts dels països que tenen un interès en la llibertat de navegació hi seran presents i el secretari [d'Estat, Mike] Pompeo, també hi serà», va explicar l'enviat especial dels Estats Units per a l'Iran, Brian Hook, en una conferència telefònica.

Hook va assegurar que Pompeo ja va tenir «bones discussions» amb els comandaments del Comandament Central i el Comandament Sud dels Estats Units la setmana passada sobre les «maneres d'assolir aquests objectius», però va apuntar que «és una cosa que demana una resposta internacional».

«Hi ha hagut massa atacs», va denunciar, i alhora va acusar l'Iran de «provocacions temeràries» a la zona. «Podríem haver tingut un desastre marítim allà, podríem haver tingut moltes pèrdues de vides humanes per les provocacions temeràries de l'Iran», va alertar.

Hook va recordar que a la zona ja hi ha una força multinacional en la qual participen 30 països que ajuden a protegir la navegació comercial, però va defensar reforçar aquests esforços després de recordar que més del 60% del petroli per a l'Àsia passa per l'l'estret d'Ormuz, per on circula el 40% del cru mundial.

«Podria haver-hi noves iniciatives d'un nombre de països, països aliats que tenen interès en la llibertat de navegació, perquè puguem augmentar la seguretat marítima», va dir, i va assegurar que hi ha «molt d'interès» en una nova iniciativa per reforçar-la.

El secretari d'Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, i el rei Salman de l'Aràbia Saudita van analitzar conjuntament ahir l'escalada de tensions al golf Pèrsic.