El premi extraordinari de la Grossa de Sant Joan queda desert

El premi extraordinari de la Grossa de Sant Joan, dotat amb 3 milions d'euros, va quedar desert, ja que no va vendre's cap bitllet amb el número guanyador: el 13156 de la sèrie 18.

En declaracions a TV3 recollides per Europa Press, Jaume Margarit, el responsable de l'estanc Margarit de Molins de Rei (Barcelona), on s'ha distribuït el número premiat, va explicar ahir que va esperar fins a última hora per vendre els bitllets, però no ho va aconseguir.

No obstant això, l'estanc de Molins de Rei sí que ha venut el primer premi, la resta de sèries del mateix nombre, i ha repartit 390.000 euros entre els veïns gràcies al fet que ha venut 13 bitllets premiats.

La família Margarit no va escatimar el cava per celebrar el primer premi que reparteixen d'ençà que l'any 1940 la seva àvia va obrir les portes de l'estanc ubicat al centre del municipi. «Sempre hem estat aquí, primer amb ella, després amb el meu pare i ara porto jo el negoci», va explicar Jaume Margarit, propietari de l'establiment.

Margarit va afirmar que, tot i que sempre han estat «fidels» a Loteria de Catalunya, mai abans no havien repartit un guardó. «Sempre pensàvem sobre quan arribaria el dia i mira, ja el tenim aquí», va apuntar satisfet.

També van ser tocats per la sort els compradors dels números especials 35511, 04465, 18268, 28799 i 06966, que es van vendre per Internet, a Banyoles, a Sant Joan de Vilatorrada, a Parets del Vallès, a Barcelona i a Terrassa.

Les persones que hagin obtingut un premi inferior a 1.000 euros poden demanar una transferència en els punts de venda autoritzats i la rebran directament al seu compte bancari en un màxim de 48 hores. Els establiments autoritzats també poden pagar premis en metàl·lic de fins a 120 euros, i els premis a partir de 50 euros també es poden cobrar en qualsevol oficina de CaixaBank. Tots els premis es poden cobrar fins al 22 de setembre a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via de Barcelona.