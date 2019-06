La revetlla acaba amb 8 detinguts i 2 denúncies per agressió sexual

La revetlla de Sant Joan va acabar amb vuit detinguts, dos menys que l'any passat, principalment per baralles i agressions a festes i revetlles.

Aquestes són les dades del balanç dels Mossos d'Esquadra, que també van rebre, fins ahir al migdia, dues denúncies per agressions sexuals a menors, una a Vilanova i la Geltrú i una altra a Mollet del Vallès. D'altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el comissari Sergi Pla van especificar que la policia també va identificar el suposat agressor d'un noi a la platja del Bogatell de Barcelona.

Pel que fa al Servei Català de Trànsit, l'operatiu de Sant Joan va permetre fer 2.683 controls d'alcoholèmia, dels quals 179 van donar positiu administratiu i 18 positiu penal, unes xifres lleugerament superiors a l'any passat.

La majoria dels vuit detinguts ho són a causa de baralles o agressions provocades per l'efecte de consum d'alcohol. També hi ha, però, un detingut per un robatori amb violència i intimidació d'una motxilla a una platja i una altra per resistir-se als agents de l'autoritat.

Pel que fa a les denúncies per agressions sexuals, els Mossos d'Esquadra van registrar-ne dues a dos menors, que s'haurien produït durant la nit a Vilanova i la Geltrú i a Mollet del Vallès. L'any passat van ser-ne quatre.

Tot i això, tant Buch com Pla van advertir que aquesta xifra no es pot «donar per tancada» perquè encara hi ha marge per interposar denúncies de suposades agressions durant la revetlla.

A aquests dos casos s'hi ha de sumar l'agressió denunciada a Badalona, interposada diumenge al matí per uns fets que suposadament haurien passat a la nit de dissabte a diumenge.



No hi ha accidents mortals

El conseller d'Interior va destacar que durant la revetlla de Sant Joan no va haver-hi víctimes mortals en vies interurbanes per accidents de trànsit, tot i que al cap de setmana n'hi va haver dues, a l'N-340 i a l'AP-7.