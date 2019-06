Sánchez i Iglesias es reuneixen de nou a La Moncloa per avançar en l'acord d'investidura

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, es tornaran a reunir aquesta tarda de dimarts a La Moncloa per avançar en l'acord d'investidura i clarificar l'abast del 'govern de cooperació' que tots dos es van comprometre a impulsar. Fonts de Podem asseguren que hi assisteixen amb l'objectiu de demanar a Sánchez que aclareixi quina és la seva posició respecte a la formació de govern perquè en els últims dies han sentit "missatges molt diversos" i "posicions contradictòries" al sí del PSOE. Podem insisteix que el 'govern de coooperació' passa necessàriament per un executiu 'de coalició', un extrem que el PSOE no clarifica. La reunió tindrà lloc l'endemà que Sánchez rebés a La Moncloa al líder del PP, Pablo Casado, i que Rivera renunciés a mantenir una trobada adduint que ja ha deixat clar el seu 'no' a la investidura.

Segons Podem la reunió es produeix a iniciativa de Sánchez –com en el cas de Casado- després de diverses jornades marcades pels missatges de dirigents del PSOE a PP i Cs perquè facilitin una investidura amb la seva abstenció. Les dues formacions de la dreta mantenen la porta tancada malgrat el debat intern que ha provocar la qüestió a Cs, on el portaveu econòmic, Toni Roldán, i l'eurodiputat Javier Nart han abandonat la direcció.

Fonts de La Moncloa han apuntat aquest dimarts que el president espanyol està decidit a sotmetre's a la investidura durant el mes de juliol tingui o no els suports garantits, una decisió que deixaria la pilota a la teulada de les formacions que han de permetre la seva investidura amb un 'sí' o bé amb una abstenció.

Podem manté de moment la voluntat d'impulsar l'acord per la via dels partits que van donar suport a la moció de censura, tot i que demana ser present al govern, i tot i que en aquest cas Sánchez no pot comptar a priori amb el 'sí' de les formacions independentistes i hauria de confiar en, com a mínim, una abstenció d'ERC per a ser investit en segona volta.

La sessió d'investidura no tindrà lloc en cap cas a la primera setmana de juliol, i si que es pot produir a partir d'aquest moment. En cas que fracassi s'activarà el termini de dos mesos per a la convocatòria d'unes noves eleccions, fet que permetria encara una segona sessió d'investidura al mes de setembre.