Toni Roldán i Javier Nart abandonen la direcció de Cs per discrepàncies amb Rivera

L'eurodiputat de Ciutadans Javier Nart va afegir-se ahir a Toni Roldán i també va anunciar que abandona la direcció del partit per les discrepàncies amb l'estratègia d'Albert Rivera.

L'executiva de la formació taronja va sotmetre a votació, a petició de Luis Garicano i del mateix Nart, la negativa a negociar la investidura de Pedro Sánchez. 24 dirigents van votar a favor de mantenir l'estratègia, quatre van fer-ho en contra i tres van abstenir-se.

Després que es fes públic aquest resultat, Nart va presentar la dimissió, amb la qual cosa s'afegeix al fins ara diputat i portaveu econòmic de Ciutadans al Congrés, Toni Roldán, que deixa el partit i tots els seus càrrecs per un «gir» ideològic que, va assegurar ahir, «desvirtua» els valors fundacionals del partit.



Mantenir l'estratègia



Per la seva part, la portaveu de Cs, Inés Arrimadas, va assegurar que la formació mantindrà la seva estratègia de pactes amb la dreta malgrat la renúncia de Toni Roldán.

En roda de premsa després de l'executiva, Arrimadas va afirmar que li «desitja el millor en l'àmbit personal», però que el partit seguirà «aplicant el criteri que va aprovar per unanimitat l'executiva amb el vot de Roldán» i que ha estat avalat, va dir, per més de 4 milions de vots.

«Serem fidels al mandat de les urnes i al que ens van dir els espanyols que, sabent que no faríem president Sánchez, ens van votar», va dir. Ciutadans va acordar ahir integrar a l'executiva Marcos de Quintos i situar Edmundo Bal com a portaveu adjunt del grup parlamentari.

Roldán va comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions de la seva decisió i va llançar crítiques dures a la formació que lidera Albert Rivera. «D'un temps ençà la direcció ha pres una decisió estratègica que no puc compartir», va afirmar el fins ara portaveu econòmic del partit taronja. Roldán va assegurar que ha mostrat el seu malestar cada setmana i «durant molts mesos» i que no se n'ha sortit.

Roldán afirma que Cs «ha canviat» i retreu a la direcció una «decisió estratègica» que té «uns costos massa alts» per a Espanya: «Com superarem la dinàmica de confrontació de vermells i blaus si ens convertim en blaus?», va etzibar.

Roldán també critica els acords amb Vox i avisa Cs que «no es pot construir un projecte liberal per a Espanya» si no es planta cara a l'extrema dreta: «Els nous reptes en llibertats individuals no els assolirem de la mà de Vox».

A part del gir a la dreta de Cs, Roldán també va criticar que el partit doni suport a governs «que fa 20 anys que són al poder» i que no s'hagi fet prou per «desallotjar» del poder el nacionalisme a Catalunya. «Som en temps difícils, que requereixen molta generositat», va argumentar. Roldán va fer una crida a «construir ponts des del centre» i va alertar que el progrés «mai no ve dels extrems».

La renúncia de Roldán se suma a les crítiques d'altres dirigents de la formació taronja que posen en dubte l'estratègia liderada per Albert Rivera que, segons els crítics, implica esmenar els objectius que es va establir aquest espai polític en el moment de la seva fundació.

De fons, hi ha la negativa de Rivera a abstenir-se per facilitar la investidura de Sánchez, fet que l'aboca a dependre de Podem i els partits independentistes o bé convocar noves eleccions.

D'altra banda, el candidat de Ciutadans a la presidència del principat i diputat regional, Juan Vázquez, va renunciar ahir a la seva acta com a diputat després de participar en el ple de formació de la mesa de la cambra.



Arrimadas treu pit



Segons Inés Arrimadas, «l'únic canvi» que hi ha hagut a Cs és que abans tenia 32 escons i ara 57, i que abans era només oposició i ara és «un partit de govern». «Cs ha canviat, ha crescut, ha incorporat gent i representa més de 4 milions de ciutadans», va dir Arrimadas, i «ara estem preparats per liderar governs importants com els d'Andalusia i Madrid seguint el criteri que va aprovar per unanimitat l'executiva del partit».