Txell Bonet sobre el trasllat dels presos: «No és el que ha demanat el grup de treball de l'ONU»

La dona del president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha criticat que el trasllat dels presos a centres penitenciaris catalans "no és el que ha demanat el grup de treball de l'ONU". En declaracions als mitjans des de Ginebra, Bonet ha recordat que aquesta mesura "no és cap concessió", sinó "el que marca la llei".

"A mi el trasllat no em serveix de res", ha lamentat, recordant que el que volen és l'alliberament dels líders independentistes en presó preventiva. Preguntada sobre la futura sentència, Bonet ha assegurat que no vol pensar-hi i que "qualsevol cosa que no sigui l'absolució" li semblarà "injust". "La millor manera d'encarar aquest procés tan complex és no pensar en el futur i treballar des del present", ha dit.