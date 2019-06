Boris Johnson afirma que està preparat per a un Brexit sense acord

El candidat a ser el líder conservador i primer ministre britànic Boris Johnson va afirmar ahir que està preparat perquè el Regne Unit abandoni la Unió Europea a l'octubre si no hi ha un acord amb el bloc comunitari.

L'exalcalde de Londres és el clar favorit en la cursa per succeir Theresa May, però ha experimentat un fort revés després que s'hagin difós tot d'informacions sobre una baralla domèstica que hauria tingut amb la seva parella.

Johnson, que no va voler comentar ahir els fets durant una entrevista a la cadena de notícies BBC, va reiterar que no tindria cap problema d'apostar per un Brexit sense acord si calgués. «La meva promesa és sortir de la UE per Halloween, el 31 d'octubre», va subratllar. «Em sembla que la manera d'aconseguir que els nostres amics i socis entenguin com de seriosos som és abandonar el der-rotisme i la negativitat que ens ha envoltat en un gran núvol durant tant de temps i preparar-nos amb confiança i seriositat per [... ] una sortida sense acord», va manifestar Johnson.

No obstant això, va insistir que no vol un Brexit sense acord, però ha destacat que cal posar aquesta possibilitat sobre la taula perquè Londres pugui obtenir-se el millor resultat possible.