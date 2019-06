Carme Forcadell ingressa a la presó de Mas d'Enric

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha arribat a la ​presó de Mas d'Enric, al Catllar, cinc minuts abans de dos quarts de quatre de la tarda d'aquest dimecres. Forcadell ha arribat en un vehicle no logotipat dels Mossos d'Esquadra, encapsulat en una comitiva d'una desena de dotacions policials que l'han traslladat des de Brians 2 -on ha arribat procedent d'Alcalá Meco-. Forcadell ha estat conduïda inicialment al mòdul d'ingressos, on ha estat identificada mitjançant l'empremta dactilar. Durant les primeres hores, serà sotmesa a una revisió mèdica, podrà trucar a la seva família i anirà destinada al mòdul de dones, on ocuparà una cel·la individual. El conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, preveu desplaçar-se a Mas d'Enric per reunir-se amb Forcadell aquest dimecres a la tarda.

Aquest és un dels nou mòduls de vida de Mas d'Enric. Té una capacitat per a una seixantena d'internes i, amb Forcadell, hi haurà 51 recluses.

L'expresidenta seguirà les rutines previstes per a internes preventives del centre, que permeten la seva participació en diferents activitats de la vida del mòdul, a excepció de les activitats de tractament especialitzades en un delicte, atès que no ha estat condemnada. Durant el cap de setmana podrà rebre les primeres visites de familiars.

Carme Forcadell havia sol·licitat el seu retorn al Centre Penitenciari Mas d'Enric, un cop finalitzat el judici al Tribunal Suprem, a l'espera de la sentència. Anteriorment ja va estar en aquest centre del 20 de juliol del 2018 a l'1 de febrer passat.

D'altra banda, una trentena de persones amb estelades i llaços grocs l'han rebut a un centenar de metres de l'accés, atès que els Mossos han establert un perímetre de seguretat. A més, les entitats sobiranistes han organitzat actes reivindicatius a les portes del centre per a aquest dimecres.