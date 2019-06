Concentració avui al migdia a Lledoners, bona nit al vespre i els diumenges torna la Música per la Llibertat

Els actes de suport als presos independentistes tornen a partir d'avui a l'exterior del centre penitenciari de Lledoners. Per a avui, a partir de les 12 del migdia s'ha convocat una concentració per rebre els presos independentistes al centre penitenciari bagenc. La concentració, convocada per l'ANC, Òmnium i els CDR, es farà a les portes del centre penitenciari i servirà per donar escalf als independentistes empresonats, en el darrer tram del viatge que van iniciar aquest dilluns a la tarda a Madrid.

D'altra banda, i també per a avui a partir de les 8 del vespre, s'ha convocat una nova concentració a l'esplanada de darrere del centre penitenciari. En aquest acte ja hi serà Joan Bonanit (Joan Porras), que com en l'anterior etapa de tancament desitjarà diàriament un bon descans als presos: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La convocatòria d'avui és a les 8, tot i que Joan Bonanit agafarà l'altaveu a 3/4 de 9 cada dia.

I ja de cara a aquest proper diumenge també s'han convocat les concentracions de suport als presos que durant la seva estada anterior van ser sempre multitudinàries. Com avui, tal com ja es va fer l'estiu passat, serà a partir de les vuit del vespre. En la concentració també hi haurà la interpretació musical de Música per la Llibertat. De moment, no es coneix que hi hagi càrrecs polítics.