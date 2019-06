La Generalitat aprova l'obertura de delegacions a l'Argentina, Mèxic i Tunísia

El Govern va aprovar ahir obrir tres noves delegacions a l'Argentina, Mèxic i Tunísia. Les oficines tindran la seu a Buenos Aires, Ciutat de Mèxic i Tunis, respectivament, i actuaran com a punts de partida per arribar a diverses zones d'influència d'aquests territoris.

Així, la delegació a Tunísia tindrà com a àmbit d'actuació el nord d'Àfrica, incloses la pròpia Tunísia, Algèria, el Marroc, Mauritània i Líbia. Des de l'Argentina es coordinaran les relacions amb l'Argentina, el Paraguai, l'Uruguai i Xile i es faran prospeccions per arribar a la resta de països de l'Amèrica del Sud. Mèxic cobrirà el país i l'Amèrica Central, amb Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Panamà i les illes sobiranes del Carib.

L'aprovació d'aquestes tres noves delegacions coincideix amb l'aprovació del Pla d'Acció Exterior i reforça, segons el Govern, el «desplegament als cinc continents».

En roda de premsa del Govern, el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, va indicar que amb les tres noves delegacions s'inicia la fase «d'expansió als cinc continents» i es tanca «la fase de restitució" que va permetre la reobertura de les delegacions que es van tancar a Europa durant el 155.

Bosch va dir que Catalunya té «l'obligació» de ser «als cinc continents», tot i que amb Mèxic, l'Argentina i Tunis no tindrà presència arreu, ja que encara no hi ha delegacions a l'Àsia o l'Oceania.

Amb tot, el pla d'Acció Exterior inclou, precisament, redactar documents per començar a treballar en aquestes zones. El conseller d'Acció Exterior va explicar que, com en el cas de les últimes delegacions obertes, els representants del Govern se seleccionaran per «concurs públic».

El pla estratègic d'Acció Exterior es basa en quatre eixos: augmentar la presència al món, l'excel·lència, la influència i el compromís.

Segons Bosch, l'equip del seu departament vol fer de Catalunya «un actor conegut i reconegut, amb més presència i més incidència econòmica, social i cultural» i com a «referent de democràcia, pau i solidaritat».