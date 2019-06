Iglesias assegura que l'acord amb el PSOE està «més a prop del que sembla»

El líder de Podem, Pablo Iglesias, s'ha mostrat optimista i assegura que l'acord amb el PSOE per a un govern de coalició està "més a prop del que sembla". En la inauguració d'unes jornades sobre serveis públics al Congrés i poques hores després de reunir-se amb Pedro Sánchez a la Moncloa, Iglesias apunta com a "element revelador" de la proximitat de l'acord el fet que des de les files socialistes es mostrin "preocupats". "No hi hauria la campanya mediàtica que es fa si no veiessin com una possibilitat real i efectiva que ens posem d'acord", ha valorat Iglesias, que rebutja altres fórmules ofertes pel Sánchez com el comitè de seguiment de l'acord que el PSOE posava ahir sobre la taula. Des del PSOE continuen frenant l'entrada de membres de Podem al Consell de Ministres i ofereixen càrrecs intermedis en un "govern de cooperació".

El PSOE sortia de la reunió de dimarts a la Moncloa entre Iglesias i Sánchez apuntant que no s'havia avançat i que, fins i tot, els d'Iglesias amenaçaven amb votar que no a la investidura. Però Iglesias s'ha mostrat més positiu l'endemà de la reunió i ha dit que l'acord està "més a prop del que sembla" tot i que calgui esperar dos mesos i mig.

El líder de Podem insisteix en el govern de coalició i s'ha mostrat optimista considerant que l'acord amb els socialistes està "a prop". Iglesias sosté que no es "fia" de la paraula de cap polític sinó de les "garanties. I que l'única garantia "per canviar les coses és que a Espanya hi hagi un govern de coalició".

Per la seva banda, el secretari d'organització del PSOE, José Luís Ábalos, demana a Podem i la resta de partits que "assumeixin el resultat" electoral i que no "bloquegin" la formació de govern i contribueixin a la investidura. "Els agradarà o no el resultat però és el que han decidit els espanyols a les urnes", ha manifestat.