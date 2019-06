La manifestació de la Diada reclamarà unitat a l'independentisme amb epicentre a la plaça d'Espanya

La manifestació de l'Onze de Setembre de 2019 reclamarà la unitat estratègica de l'independentisme com a "condició imprescindible" per convertir Catalunya en un estat independent.

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha defensat que l'independentisme s'ha de posar d'acord des de la diversitat amb un "objectiu comú" sense que ningú hagi de renunciar a la seva ideologia o als orígens.

La manifestació tindrà com a epicentre la plaça d'Espanya però s'estendrà pels carrers que conflueixen en aquest punt de Barcelona com el de la Creu Coberta, Tarragona, Gran Via, Paral·lel i Maria Cristina. Els organitzadors de la iniciativa han plantejat així la metàfora que buscarà mostrar com persones que arriben des de diferents punts poden convergir en un lloc concret.