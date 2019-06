Els presos independentistes ja són a Lledoners

Els set polítics independentistes han arribat a la presó de Lledoners, al Bages, quan passaven sis minuts de les tres de la tarda. Ho han fet en dues furgonetes, una de blanca i una de vermella, i custodiats pels Mossos d'Esquadra. Alguns del presos han obert la finestra de la furgoneta i han saludat les desenes de persones que s'han concentrat a les portes de la presó per mostrar el seu suport als líders independentistes. A diferència de l'any passat, la policia ha intensificat els controls d'accés a l'entrada de la presó i tots els manifestants han hagut d'arribar a peu i sota un sol de justícia. Els presos han estat conduïts al mòdul d'ingressos, on els identificaran, els faran passar la revisió mèdica i podran trucar als seus familiars.

Els líders independentistes han arribat a Lledoners després d'un periple de viatge que s'ha allargat durant tres dies. Un cop a l'interior de la presó, han accedit primer al mòdul d'ingressos per fer els tràmits necessaris. En aquestes primeres hores, seran sotmesos a una revisió mèdica i podran trucar els seus familiars. Això es preveu que duri poca estona i que, ràpidament, ingressin ja en cel·les individuals del mòdul 2, on ja hi van estar durant set mesos, des del juliol de l'any passat fins al febrer d'aquest any.

Una de les persones que han anat a Lledoners ha estat l'Èric, de 15 anys, que ha arrossegat tota la família des de Sant Cugat del Vallès "per donar suport i escalf als presos polítics". Entre els manifestants, també hi havia l'exregidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, qui ha lamentat el tracte que han rebut els líders independentistes durant tot el judici i també durant el viatge que els ha dut fins a Lledoners.

En Joan Porras, conegut amb el sobrenom de Joan BonaNit, tampoc s'ha volgut perdre l'arribada dels presos a Lledoners, i ja ha anunciat que aquest any també es tornarà a quedar sense vacances ja que continuarà venint cada dia fins a la presó per desitjar bona nit als líders independentistes.