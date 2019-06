El restaurant barceloní Disfrutar entra al 'top ten' mundial

El restaurant barceloní Disfrutar, dels deixebles d'El Bulli Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu Casañas, ha entrat al top 10 dels millors restaurants del món i s'ha situat en la novena posició la llista dels 50 millors restaurants del món de la revista Restaurant, mentre que el restaurant Tickets, propietat del germà de Ferran Adrià, Albert Adrià, ha passat de la posició 32 a la 20.

Els guardons van entregar-se ahir a Singapur en una gala que ha coronat com a millor restaurant del món el francès Mirazur a Menton, seguit pels restaurants Noma de Copenhaguen i l'Asador Etxebarri, situat a Atxondo, al País Basc.



Canvi de format

Així mateix, The World's 50 Best Restaurants ha canviat de format en aquesta divuitena edició. Tots els restaurants que hagin estat alguna vegada número 1 ja no formaran part del rànquing, i entren dins un nou programa que s'ha batejat amb el nom The Best of the Best, en reconeixement de la seva trajectòria i excel·lència.

Ni el restaurant gironí El Celler de Can Roca ni els que han encapçalat la llista alguna vegada apareixeran més en el rànquing. Ara passen a formar part d'aquest nou estadi, el Hollywood culinari.