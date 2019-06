Torra, des de Lledoners: «El país ha de trobar una resposta col·lectiva si no hi ha sentència absolutòria»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha destacat que el Govern estarà al costat dels presos independentistes que aquest dimecres al migdia, després de dos dies de viatge, han arribat a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada al Bages. Torra ha reiterat la intenció de lluitar per la seva llibertat "sense descans". Pel president, sense concretar quina, si la sentència no és absolutòria, "tot el país ha de ser capaç de trobar una resposta col·lectiva". El president ha estat la primera autoritat en visitar els presos homes, mentre que les dones les visitarà en els propers dies. Torra ha dit que "estan bé", però "cansats" d'un viatge "incomprensiblement" llarg.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha acusat l'Estat d'estar buscant "venjança" i "escarment". Segons ha dit, ho demostra el fet que no estiguin lliures i continuïn a presó un cop acabat el judici. "A casa, però a la presó", ha remarcat. Torra ha insistit en reclamar la llibertat "immediata" de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Quim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Carme Forcadell i Dolors Bassa. "No ho diem només nosaltres, ho diuen les principals organitzacions de drets humans del món com Amnistia Internacional, Human Rights Watch i Nacions Unides".

El president Quim Torra ha visitat els presos independentistes acompanyat del vicepresident Pere Aragonès i de les conselleres de la Presidència, Meritxell Budó, i de Justícia, Ester Capella. A la sortida del centre penitenciari, Aragonès ha piulat a Twitter que ha trobat els presos cansats pel trasllat, "però forts i determinats com sempre". "Ens demanen que no defallim", ha assenyalat. I ha afegit que en els propers dies també farà una visita a Dolors Bassa i Carme Forcadell. Prèviament a l'arribada de les autoritats, alguns dels advocats dels presos independentistes, com Jordi Pina, també han arribat a la presó.