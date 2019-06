L'incendi a la Ribera d'Ebre continua actiu i ha cremat ja 4000 hectàrees

80 dotacions terrestres dels Bombers han treballat durant la nit a l'incendi forestal de la Ribera d'Ebre prioritzant l'atac al flanc esquerre, amb l'objectiu d'ancorar-lo a tocar de la C-12 i així poder-se centrar en el dret, que és el que més preocupa.

A partir de les 7 hores començaran a incorporar-se els mitjans aeris. El foc, que es va propagar amb molta velocitat des del seu inici, continua actiu i ha cremat ja 4000 hectàrees. Hi ha 5 carreteres tallades.

Durant la nit s'ha treballat amb màxima intensitat aprofitant que el vent havia amainat a la zona, que la temperatura havia començat a baixar amb l'arribada de l'ocàs i que la humitat va pujar en horari de nit. Tot i així, al llarg del dia s'espera que les temperatures tornin a pujar i la humitat baixi. La situació tornarà a ser de risc extrem, avisen els Bombers.

Manel Pardo, director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, ha explicat a Catalunya Ràdio que la nit ha estat "molt dura" pel terreny "abrupte" i per l'ús de la maquinària pesant. "Hi ha hagut bastantes dificultats", ha reconegut Pardo, que ha explicat que el flanc dret, sobretot la part de dalt, no està tan controlat com voldrien. "Pensàvem que a aquesta hora tindríem més estabilitzat tot el perímetre, però no el tenim estabilitzat", ha admès.

La part esquerre del foc, en canvi, està més estabilitzada, ja que els Bombers hi han treballat durant la nit per ancorar-la a tocar de la C-12. El perímetre són unes 5.400 hectàrees, ha dit Pardo, però no totes estan cremades.

Durant la matinada, els Bombers han pogut treballar en millors condicions, ja que el vent ha amainat, la temperatura ha baixat i la humitat ha pujat fins al 62% que s'ha registrat a les 5 hores. Tot i això, i al llarg de la jornada diürna d'avui, s'espera que les temperatures es tornin a alçar. De fet, la humitat relativa ja ha començat a baixar i la situació en general tornarà a ser de risc extrem, amb la qual cosa es manté la previsió d'un potencial de l'incendi de 20.000 hectàrees.

A les 7 hores s'han incorporat a les tasques un helicòpter de comandament, un helicòpter bombarder i 2 avions de vigilància i atac. A partir d'aleshores, i de manera progressiva, s'aniran afegint la resta de mitjans aeris, amb 3 helicòpters bombarders més, un altre helicòpter de comandament i els 3 hidroavions del Ministeri d'Agricultura.

La Unitat Militar d'Emergències va arribar a la nit per col·laborar en les tasques d'extinció. La integren uns 120 efectius i 9 vehicles del Batalló d'Intervenció amb base a Saragossa, dispositiu que podria incrementar-se en funció de com evolucioni l'incendi al llarg de les pròximes hores. El dispositiu d'extinció també compta, des de dijous, amb maquinària pesada.

Des dels moments inicials el foc es va propagar amb molta velocitat en direcció nord-oest, empès pel vent. Anit, l'incendi tenia un perímetre de 128 quilòmetres, amb 14 quilòmetres de llargada, i ja havia afectat unes 3.600 hectàrees afectades de diversos municipis: la Torre de l'Espanyol, Vinebre, la Palma d'Ebre, Flix i Maials, segons la darrera estimació del Cos d'Agents Rurals. Hi ha una trentena de persones evacuades de les masies que hi ha a la zona.

Hi ha també 5 carreteres tallades com a conseqüència d'aquest incendi: la C12 (entre Maials i Flix), la T703 (a la Palma d'Ebre ), la C233 (entre Bovera i Flix), la T714 (Torre de l'Espanyol) i la T2237 (entre Vinebre i la Palma d'Ebre).