La combustió dels fems de gallina en una granja, principal hipòtesi del foc

Els Agents Rurals assenyalen la combustió d'un abocament de fems en una granja de pollastres de la Torre de l'Espanyol com la causa més probable de l'origen del foc que ha arrasat més de 4.000 hectàrees des d'aquest dimecres al migdia. "La fermentació, en condicions adverses com les d'ahir –dimecres-, pot provocar la ignició i, com havia certa continuïtat amb la vegetació fina, l'herba seca del voltant, podria haver estat la causa de l'incendi", ha assenyalat en declaracions a l'ACN del cap dels Agents Rurals a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel Garcia. No és un fenomen freqüent, apunta, però hi ha diversos precedents al territori. "El mateix propietari ens va comentar que ja li havia passat alguna vegada que se li encengués una mica", ha assenyalat.

De moment, els investigadors segueixen recollint evidències per determinar exactament com es va originar el foc. Les diligències seran trameses per la via administrativa per valorar si existeixen responsabilitat, des del punt de vista tècnic, per una possible infracció de la normativa sobre dejeccions ramaderes –que podria obligar a tenir-les en un femer o un espai impermeabilitzat-. Garcia ha assenyalat també que, ateses les grans dimensions de les incendi, s'informarà també Fiscalia perquè estudiï si es va existir negligència.