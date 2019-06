Un ferit greu per l'explosió d'un carregador d'encenedors a Cornellà de Llobregat

Una persona ha resultat ferida greu per l'explosió d'un carregador d'encenedors a Cornellà de Llobregat, que li ha provocat cremades al cos. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha evacuat a l'Hospital Vall d'Hebron. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 13.08 hores.

A més, cinc veïns han estat traslladats per inhalació de fum a l'Arnau de Vilanova per un incendi en un habitatge a Lleida, que ha cremat un segon pis. Tres són lleus i dos són de poca gravetat. L'edifici, al carrer Venus, no presenta danys estructurals. L'avís és de les 11.55 hores.

Un tercer foc d'aquest matí s'ha registrat a Sant Joan Despí, on ha cremat un autobús de línia. El SEM ha evacuat el conductor a l'Hospital Moisès Broggi per inhalació de fum.