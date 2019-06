L'incendi de la Ribera d'Ebre cremava anit més de 3.500 hectàrees i seguia descontrolat

L'incendi de la Ribera d'Ebre va cremar ahir més de 3.500 hectàrees i seguia descontrolat, segons els Agents Rurals. Com va explicar ahir el cap del dispositiu de Bombers, Jordi Solà, el foc va afectar amb virulència els termes municipals de la Torre de l'Espanyol, on va començar, Vinebre, la Palma d'Ebre i Flix, però ahir al vespre va arribar als municipis de Maials i Bovera, al Segrià.

Els Agents Rurals també van confirmar que estan treballant en la hipòtesi de l'autocombustió d'un femer en una granja de la Torre com a possible causa de l'incendi. Els Bombers van descartar que la pròxima matinada puguin donar per estabilitzat el foc tot i que les previsions meteorològiques preveuen que la força del vent baixi.



Activació de l'UME

El ministeri de l'Interior, en coordinació amb el ministeri de Defensa, va activar la Unitat Militar d'Emergències (UME) a petició de la Generalitat per sumar-se a les tasques d'extinció de l'incendi de la Ribera d'Ebre, que de moment ha cremat 3.500 hectàrees. L'UME té previst desplegar a la zona 120 efectius amb sis autobombes, dos camions d'abastament i una excavadora del batalló d'intervenció de Saragossa.

A més, per part del Govern espanyol també hi estan intervenint quatre mitjans aeris del ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. En concret, un amfibi, dos avions de càrrega en terra i un avió de comunicació.

L'activació de l'UME va fer-se a 3/4 de 8 del vespre, segons va informar la delegació del Govern espanyol, que va traslladar la petició de la Generalitat als dos ministeris. L'UME és la unitat especialitzada de l'exèrcit amb caràcter permanent que des del 2005 té com a objectiu intervenir en qualsevol lloc del territori estatal. Per a l'actuació a Catalunya i en altres comunitats, cal que ho sol·liciti la Generalitat.

La delegació també va informar que tant la seva titular, Teresa Cunillera, com els subdelegats a Lleida i Tarragona, José Crespín i Joan Sabaté, van oferir la col·laboració del Govern espanyol al conjunt d'administracions i forces i cossos de seguretat i d'emergències.

Pedro Sánchez va mostrar-se «preocupat» ahir en una piulada a Twitter. Sánchez va agrair la tasca de tots els serveis d'emergència, bombers i efectius de la Unitat Militar d'Emergències i el ministeri d'Agricultura que treballen per apagar el foc.