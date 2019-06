Una masia de Prats de Lluçanès inicia una campanya per ajudar al ramader que ho ha perdut tot

Un petit bri d'esperança nascut de la desgràcia. Una masia del Lluçanès ha iniciat una campanya a Twitter per ajudar al ramader de la Torre de l'Espanyol que ho ha perdut tot entre les flames. La proposta s'ha fet viral i ja acumula milers de respostes.



L'incendi de la Ribera d'Ebre crema sense control i ja ha afectat una superfície d'unes 4.000 hectàrees. Ahir, al telenotícies de TV3, un ramader explicava entre llàgrimes que ho havia perdut tot. Les imatges que acompanyaven la seva veu trencada no necessitaven explicació. 200 ovelles calcinades pel foc, cavalls morts i tota la maquinaria cremada.



La lògica desesperació del ramader va fer néixer una onada de solidaritat amb inici al Lluçanès. El Taulell del Soler de n'Hug, una masia de Prats on s'hi realitza activitat agrícola i ramadera des de fa dècades, va llençar una bonica proposta a Twitter. Els responsables del Taulell del Soler feien una crida per engegar una campanya per ajudar al ramader de la Ribera d'Ebre. Abel Peraire, pastor de Prats del Lluçanès, ha parlat aquest dijous al programa els matins de TV3 i ha afirmat que ja treballen per "oferir ovelles" i "obrir un crowdfunding".



Les respostes no s'han fet esperar i persones i ramaders d'arreu del territori han respost a la crida i han ofert la seva ajuda desinteressada. En aquests moments la crida ja porta més de 1.500 retuits i fins i tot el president Carles Puigdemont s'hi ha sumat.





Algú em podria posar en contacte amb el ramader que ha perdut el seu ramat? Nosaltres, des del @Solerdenhug, ara i aquí engeguem una campanya per aconseguir que, malgrat la desgràcia, l'explotació torni a tenir ovelles! Qui s'apunta? pic.twitter.com/Cnpg7TFlZx — el Taulell del Soler ?? (@Solerdenhug) 26 de juny de 2019