Mig miler de persones diuen el primer «bona nit» als presos

Mig miler de persones es van concentrar ahir al vespre a l'esplanada de la presó de Lledoners per mostrar el seu suport als líders independentistes en la seva primera nit al centre penitenciari català. Amb cartells i proclames a favor de la llibertat, els assistents van exigir reiteradament l'absolució dels presos. Entre els assistents hi havia la diputada al Congrés de JxCat Laura Borràs, l'eurodiputada d'ERC i parella de Raül Romeva, Diana Riba, i la parella de Jordi Turull, Blanca Bragulat. L'acte va acabar amb el tradicional «bona nit» de Joan Porras (Joan Bonanit), respost per alguns presos, i exigint l'absolució dels processats.