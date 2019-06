Vox presenta una querella contra Zapatero per «col·laboració amb organització terrorista»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat aquest dijous que la seva formació ha interposat a l'Audiència Nacional una querella contra l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per "col·laboració amb organització terrorista", "revelació de secrets" i "omissió del deure de perseguir delictes". Segons Abascal, fruit de la publicació de part de les actes de negociació entre ETA i el govern espanyol, Vox considera que l'executiu de Zapatero va alertar a ETA sobre operacions policials al País Basc francès fet que va portar, ha dit, a que es cometessin "més atemptats". Fa referència d'aquesta manera al 'cas Faisán' que ja es va veure als tribunals i que va comportar condemnes a dos comandaments policials, malgrat que Abascal ha afirmat que també es basa en "altres esdeveniments". Abascal també ha anunciat que Vox no participa aquest dijous a l'acte institucional d'homenatge a les víctimes del terrorisme que té lloc al Congrés dels Diputats perquè "s'ha convertit en una coartada pel blanquejament d'ETA".

En roda de premsa al Congrés, Abascal ha afirmat que amb aquesta querella i la decisió de no assistir a l'homenatge a les víctimes Vox "denuncia l'existència d'un procés de blanquejament a ETA" i "un procés separatista que porta a l'autodeterminació" amb "l'aliança de les forces del front popular que van del PSOE a Bildu". "Combatrem amb totes les nostres forces els dos processos de dissolució d'Espanya", ha dit.

L'objectiu de la querella, segons Abascal, és que l'Audiència Nacional estableixi "sancions penals" contra Zapatero per aquesta suposada col·laboració amb ETA. Ha descartat ampliar la querella als expresidents Aznar i Rajoy per les negociacions del primer i la gestió de la lluita antiterrorista del segon. Es tracta, ha dit, de denunciar només actuacions que tenen rellevància penal com, al seu entendre, és que l'executiu filtrés aquestes operacions policials a ETA.

La querella arriba l'endemà que en una entrevista a RAC1 Zapatero es mostrés favorable a un procés de diàleg amb les forces independentistes per solucionar políticament la crisi a Catalunya, i apostés també per "estudiar" els indults als presos independentistes en el cas que aquests els demanin.