Ajuntaments catalans obren gratuïtament les piscines municipals

Nombrosos ajuntaments catalans han decidit obrir gratuïtament les piscines municipals davant l'onada de calor per permetre que la ciutadania es refresqui. La mesura, sobretot, s'adopta davant les previsions que anuncien que avui la calorada arribarà al punt àlgid i se superaran els 40 graus a bona part del territori. Hi ha consistoris que estenen la gratuïtat fins diumenge.

En general, els ajuntaments obren les piscines de franc a tots els residents (això sí, fins que no se superi l'aforament). Però també n'hi ha d'altres, com Figueres i la Roca del Vallès, que restringeixen la mesura als col·lectius més vulnerables (embarassades, menors de fins a 12 anys i majors de 65) i alguns, com Solsona, que apliquen descomptes del 50% en el preu de l'entrada, i permet que els majors de 70 anys entrin gratuïtament a les piscines. Una mesura similar a l'adoptada a Cassà de la Selva.

A la Catalunya Central, s'han afegit a la iniciativa Berga, Súria, Castellbell i el Vilar, Olesa, Espar-reguera, Masquefa i Abrera, entre d'altres. Llagostera, Riudellots de la Selva, Sils, Tàrrega, Sabadell, Vilafranca del Penedès, Seva, el Pla de Santa Maria, Banyeres del Penedès, Terrassa, el Vendrell, l'Arboç, Capmany, Sant Cugat del Vallès, el Palau d'Anglesola i Montblanc són altres municipis que ofereixen gratuïtat. Els alcaldes i alcaldesses han dictat bans on concreten que la mesura s'aplicarà fins que les temperatures comencin a remetre.