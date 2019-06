Els Bombers encara no tenen encerclat l'incendi de Ribera d'Ebre

Segons ha explicat el cap de la intervenció del cos de Bombers, Antonio Ramos, durant aquesta nit s'han assolit els objectius marcats de treballant en el flanc dret nord, la part de l'incendi que aquest dijous progressava ''activa''.

Els Bombers hi ha pogut col·locar ''punts d'emplaçament de vehicles'' per poder treballar durant tot el matí en l'extinció d'aquest flanc, però encara no han pogut encercar tot el perímetre del foc. Aquesta és la principal prioritat del cos d'extinció d'incendis que veu amb preocupació l'augment previst de temperatures aquest divendres i el vent de component sud que. Ramos preveu que ''no serà favorable'' perquè anirà ''a favor'' del flanc més complicat.

Ramos també ha explicat que s'ha de veure com evoluciona el foc aquest matí per decidir si s'han de prendre mesures de confinament a algunes poblacions, una mesura que depèn, en part del vent.

Pel cap de la intervenció encara és aviat per fer balanç de la superfície afectada i del percentatge de terreny agrícola, forestal ja que segons ha dit Ramos, és un terreny ''molt heterogeni'' i hi ha moltes clapes entre conreus, boscos i zona arbrada.

Pel que fa al bomber hospitalitzat per un cop de calor, Ramos ha explicat que ''sit tot va bé'' en poques hores els equips mèdics diran que ''està fora de perill''.