Una cadena d'explosions controlades destrueix el pont Morandi de Gènova

Sis segons d'explosions controlades han estat suficients per destruir per complet el pont Morandi de Gènova, que va caure parcialment el 14 d'agost de 2018 en una tragèdia que es va saldar amb 43 víctimes mortals i va posar en dubte la gestió de les autoritats i l'empresa concessionària.

En presència dels líders dels dos partits que governen en coalició a Itàlia, Luigi di Maio (Moviment 5 Estrelles) i Matteo Salvini (Lliga), els artificiers han detonat a les 9.37 d'aquest divendres la tona d'explosius per destruir la infraestructura. Sota el pont, s'ha mullat la zona amb mànegues d'aigua.

"Tot ha sortit segons el previst", ha anunciat l'alcalde de Gènova, Marc Bucci, tot i que la detonació va haver de retardar-se per la possible presència a la zona de persones alienes als treballs de demolició. En total, més de 3.500 persones van ser evacuades com a mesura de precaució, segons el diari 'La Repubblica'.

El Govern italià ja va posar aquesta setmana la primera pedra del pont que està cridat a substituir a l'anterior, aixecat en 1967. La construcció del nou viaducte, dissenyat per l'arquitecte genovès Renzo Piano, ha estat encarregada a dues firmes italianes i la seva inauguració està prevista per a mitjans de 2020.

Queda per veure, però, si l'Executiu mantindrà la seva promesa de revocar la concessió de Autostrade per l'Itàlia, una unitat del grup Atlantia responsable del manteniment del viaducte. El tema ha provocat noves discrepàncies entre Salvini i Di Maio, que --segons els mitjans italians-- han intentat esquivar-se aquest divendres a Gènova.