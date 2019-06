Un espectacular accident amb tres camions implicats talla l'A-2

Un accident amb tres camions implicats ha obligat a tallar l'Autovia A-2 en sentit Barcelona al seu pas per Vilagrassa (Urgell) i, a més, ha afectat un dels carrils en direcció a Lleida, on s'hi acumulen quatre quilòmetres de retencions segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre s'ha produït a un quart de dues de la tarda d'aquest divendres al quilòmetre 500 d'aquesta via.

Un dels vehicles de gran tonatge ha bolcat i, com a conseqüència, s'han estès per la calçada els múltiples pots de pintura que portava. A més, a causa de la col·lisió, un altre dels camions també ha perdut part de la seva càrrega. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat sis dotacions dels Mossos d'Esquadra, tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques i sis més dels Bombers de la Generalitat, els quals han indicat que ningú ha quedat atrapat a cap de les tres cabines dels camions implicats en l'accident.