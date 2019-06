L'onada de calor escombra la Catalunya Central amb màximes properes als 40

L'onada de calor s'ha instal·lat de ple a la Catalunya Central, amb temperatures que s'han anat enfilant al llarg de la setmana i que ahir van deixar màximes que van superar els 40 graus en mitja dotzena de casos. Són temperatures insòlites per a un mes de juny, i lluny d'apaivagar-se, s'espera que avui puguin augmentar encara més en alguns observatoris.

El municipi d'Oliana va assolir ahir la màxima de tot Catalunya, 42 graus, juntament amb l'estació de la Femosa, a Lleida, segons els registres del Meteocat. De fet, les dades dels diversos observatoris indiquen que l'Alt Urgell, el Solsonès i el Bages van ser les comarques més castigades per la calor, a banda de les Terres de Ponent i també alguns punts de l'interior de la demarcació de Girona.

A més d'Oliana, a la Catalunya Central els termòmetres també es van situar per sobre dels 40 graus en poblacions com Lladurs (41,1), Organyà (40,9), Artés, (40,7), Solsona i Súria (amb 40,3 graus), segons dades facilitades pel Meteocat, Meteoclimàtic i l'Aemet.

A l'Observatori de Pujalt, la màxima registrada va ser 36,8ºC, la més elevada en un mes de juny de la sèrie de 16 anys i a tan sols 1,2ºC del màxim absolut del 7 de juliol del 2015. Segons l'observatori, la humitat va vorejar el 20% al llarg de tot el dia amb un vent que a la tarda va arribar a cops de 30km/h.

La resta d'estacions meteorològiques del territori es van moure majoritàriament entre els 35 i els 40 graus, i a Manresa la màxima es va enfilar fins als 38,1 (segons l'Aemet). Fora de Catalunya destaquen els 42,5 graus de màxima a la localitat d'Hijar, a Terol, segons dades de l'Aemet.

L'onada de calor també ha fet enfilar les mínimes a bona part dels observatoris de la Catalunya Central, i en alguns casos com Berga, la Quar, i els Hostalets de Pierola, els termòmetres no van baixar dels 20 graus. Tanmateix, el comportament de les temperatures mínimes està sent desigual segons el territori, i en punts de muntanya encara es mantenen baixes per l'època. Això fa que ahir es donessin casos insòlits d'inversió tèrmica en alguns registres com Das, amb un ampli contrast: La mínima va ser de 7,9 graus, i la màxima de 38,1.