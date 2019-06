Els Bombers preveuen estabilitzar l'incendi de la Ribera d'Ebre en les pròximes hores

Els Bombers preveuen donar per estabilitzat l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues durant les properes hores, si es compleix la previsió que pugi la humitat relativa durant la nit. Segons ha explicat aquest dissabte al vespre el cap d'intervenció, Antonio Ramos, encara queden punts calents dins el perímetre, però no aprecien "risc de reignició ni de propagació" del foc.

Ramos ha assenyalat que això seria el primer pas per desmuntar tot l'operatiu establert des de dimecres al migdia. La tarda de dissabte hi ha hagut "tres o quatre revifades importants", algunes d'elles dins la zona cremada, i d'altres de "més crítiques" a la zona perimetral de la banda nord del flanc dret, que és la que es manté activa però en fase d'estabilització.

Segons Ramos, ja no hi ha flames a l'interior del perímetre i, si la humitat es recupera, el risc d'incendi disminuirà "considerablement". Després que divendres hi hagués una vintena de revifades, aquest dissabte n'hi ha hagut tot just tres o quatre.

El cap d'intervenció ha apuntat que al vespre comunicaran la situació als alcaldes i que aquest dissabte els veïns encara no podran tornar a casa seva. El retorn dels desallotjats es podria produir de forma progressiva durant el diumenge, en funció de cada zona.

L'operatiu ha començat a retirar mitjans aeris a la tarda i també preveu reduir el nombre d'efectius -unes 120 dotacions- de forma progressiva. A més, Ramos ha assenyalat que a partir de dissabte a la nit també començaran a retirar-se els efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME).

Durant la tarda de dissabte la consellera de Justícia, Ester Capella, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, han acudit al centre de comandament de Vinebre per interessar-se per l'evolució de l'incendi. Tots dos han assistit a una reunió operativa amb alcaldes juntament amb el conseller d'Interior, Miquel Buch.