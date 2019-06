ERC es conjura per desbloquejar la negociació per un referèndum i exigeix diàleg a Sánchez

Advertència d'ERC al candidat a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez. L'adjunt a la presidència dels republicans, Pere Aragonès, ha conjurat el partit per desbloquejar la negociació amb Madrid per exercir el dret a decidir i un nou referèndum, i ha exigit al líder del PSOE que materialitzi "ja" la seva aposta pel diàleg. Durant el discurs en obert al Consell Nacional d'Esquerra aquest dissabte al matí, el també vicepresident del Govern ha assegurat, d'altra banda, que el partit batallarà perquè l'escó de l'eurodiputat electe -i president de la formació- Oriol Junqueras pugui estar "ple" a l'Eurocambra i no sigui cap "cadira buida". Aragonès ha advertit les instàncies polítiques i judicials espanyoles que restringir els drets de Junqueras és un "atac" a ell mateix i a tots els electors que el van votar el 26-M.