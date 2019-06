El Govern aixeca parcialment la prohibició de segar i la limita al centre del dia

El Govern va decidir ahir aixecar parcialment la prohibició de segar i la va limitar a l'horari comprès entre les 11 del matí i les 9 del vespre. En aquesta franja horària no es podran utilitzar màquines recol·lectores o empacadores de palla de cereal, però els pagesos sí que podran treballar a la nit. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va anunciar la mesura des del centre de comandament de Vinebre.

El sindicat agrari Unió de Pagesos (UP), majoritari en el sector a Catalunya, havia expressat el seu rebuig a la prohibició de segar mentre es mantingui activat el pla de protecció civil per l'onada de calor per evitar incendis en considerar que és «un menyspreu» a la seva feina. Per això, el sindicat va fer una aturada de segadores i tractors a les voreres de carreteres com a acció de protesta davant una prohibició que consideren «arbitrària i sense consens amb el sector».

En un comunicat, Unió de Pagesos va «condemnar» la decisió del Govern català de prohibir la sega a Catalunya mentre estigui activat el Pla especial d'emergències per incendis forestals i el Pla de protecció civil de Catalunya com a mesura excepcional per evitar possibles incendis en plena onada de calor. UP considera que «no té cap sentit aplicar una mesura homogènia en un territori tan vast i amb tantes diferències com és el català».

El sindicat també denuncia les «importants pèrdues econòmiques» que poden derivar-se del fet d'ajornar la recollida als camps en unes dates clau per al sector.

Així mateix, Unió de Pagesos recorda que les causes dels últims incendis de grans dimensions que hi ha hagut a Catalunya no han tingut a veure amb l'activitat rural, sinó que han estat causats per altres motius.