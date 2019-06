Les restriccions d'accés al parc redueixen el 30% els recorreguts per Montserrat

Amb una temperatura que vorejava els 40 graus i una humitat del 20%, els visitants a Montserrat que es disposaven ahir a fer algun dels recorreguts per la muntanya es van trobar el pas barrat per Mossos d'Esquadra, Agents Rurals i Policia Local. El risc potencial d'incendi forestal ha obligat a activar el nivell 3 d'alerta i això ha afectat els plans a l'aire lliure d'alguns que, com la Helga, no van poder arribar fins a Sant Jeroni. «Ens han explicat que les vistes des d'allà són fantàstiques, però ho haurem de deixar per a una altra ocasió», explicava ahir.

Com a conseqüència de les restriccions d'accés al parc, l'afluència de vehicles i persones es va reduir a l'entorn del 30%, segons va apuntar Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya. En un dia normal poden arribar a passar per la zona unes 8.000 persones. El monestir, en canvi, funcionava amb normalitat i les visites, sobretot del públic estranger que arribava des de Barcelona, no es van veure afectades.

Les condicions meteorològiques i el risc potencial d'incendi forestal han obligat a activar ahir divendres el nivell 3 d'alerta al parc natural de Montserrat. Això significa que els accessos al massís han quedat tancats, i Agents Rurals i Mossos d'Esquadra en controlen les principals vies d'entrada.

El cap regional dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Jaume Torralba, va explicar que el dispositiu conjunt amb Mossos consisteix en cinc punts fixos a Sant Miquel, les Escales dels Pobres, les coves de Salnitre, Vinya Nova i Can Maçana. Això no vol dir que la resta d'accessos es deixin sense vigilància, i hi ha un equip que volta i vetlla perquè es compleixin les restriccions. En el període de màxima insolació, també és previst fer un recorregut amb helicòpter. Torralba explica que la majoria de persones que tenien previst fer una excursió són conscients del perill i desisteixen, malgrat algú que venia de lluny els mostrés el seu malestar. És el cas de l'Helga i les seves amigues, que han anat a Barcelona a passar uns dies de vacances. Volien fer una excursió per la zona, però, després de parlar amb una parella d'agents dels Mossos, van desistir.