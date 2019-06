Sánchez demana "responsabilitat" per "no aturar Espanya" i avisa que l'única alternativa són eleccions

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la "responsabilitat" de les formacions polítiques per no bloquejar la investidura i garantir l'estabilitat. "Demano a les forces parlamentàries una reflexió, perquè Espanya no es pot ni s'ha de parar", ha explicat Sánchez, que ha afegit que el país necessita un govern "al juliol i no a l'agost, al setembre o a l'octubre". En aquest sentit, Sánchez també ha avisat que qui aposta pel no a la seva investidura "està pensant en una repetició electoral", que ha avisat que és l'única alternativa. Durant una atenció als mitjans a Osaka, Sánchez s'ha referit a la proposta de govern de cooperació amb Unides Podem i ha assegurat que és "raonable i assenyada". En aquest sentit, ha avançat que es tractaria d'una cooperació major que la viscuda el darrer any i situa la formació de Pablo Iglesias com a "soci preferent" del PSOE.

D'altra banda, i pel que fa a les declaracions del líder de Ciutadans, Albert Rivera, en què animava els crítics amb la línia política de la seva formació en negar-se a facilitar la investidura a crear un nou partit, Sánchez ha descartat aquesta possibilitat i ha assegurat que "no es necessita cap nou partit". "El que es necessita és tornar a la responsabilitat per tornar a la governabilitat", ha apuntat. Pel que fa als suports de cares a aquesta investidura, el president en funcions s'ha mostrat disposat a entendre's amb els partits que es troben dins els límits de la Constitució.