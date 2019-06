Alcaldes i afectats alerten de les pèrdues i fan una crida als governs per rebre ajuts

? Alcaldes dels municipis afectats pel foc com Maials, Llardecans i Bovera alerten de les pèrdues per l'incendi que afecta la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues i demanen als governs que promoguin ajuts per al sector. Al terme de Bovera, es calcula que han cremat unes 400 hectàrees, segons el president d'ASAJA, Pere Roqué, que va visitar dissabte la zona. Dimarts vinent està previst que la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, visiti el municipi. Roqué va afirmar que les afectacions han fet perdre no només la collita d'enguany, sinó també la dels cinc vinents. L'alcalde de Bovera, Òscar Acero, per la seva banda, va avançar que demanaran «ajudes directes» a la consellera perquè, a més dels arbres i la collita, també s'han cremat tubs de reg. Aquest fet suposa perdre la collita que no ha quedat afectada per l'incendi.

Roqué va assegurar que els pagesos necessiten ajudes «directes» i no «a crèdit» que els «compensin» per poder iniciar la recuperació, que pot trigar almenys cinc anys en arribar. El president d'ASAJA va dir que, en tractar-se d'oliveres, el més fàcil és que s'hagi de «tallar» i «tornar a començar». Roqué va visitar ahir Bovera i es va reunir amb alguns dels pagesos afectats i l'alcalde. El municipi ha convocat el veïnat afectat pel foc a la tarda per començar a moure la documentació que els pugui facilitar accedir a ajuts.