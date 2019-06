Angela Merkel qualifica de «reacció» els seus tremolors i insisteix en la seva bona salut

La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, ha assegurat que el seu estat de salut és bo malgrat els tremolors que ha patit durant algunes de les seves últimes compareixences en públic.

Merkel es va limitar a descriure aquestes sacsejades com una «reacció» que, «tal com ha aparegut, passarà, n'estic segura», va manifestar durant una compareixença davant els mitjans en el G-20 d'Osaka (el Japó).

La cancellera, Angela Merkel, de 64 anys, no va precisar res més sobre la naturalesa dels moviments i no va respondre si havia consultat als metges sobre aquest patiment.

«Entenc les preguntes i no tinc res en particular per informar, excepte que estic bé», va reiterar.

La cancellera va patir aquest dijous un nou episodi durant un acte públic amb el president alemany, Frank-Walter Steinmeier, i la nova ministra de Justícia, nou dies després de presentar un quadre similar durant una recepció pública al mandatari d'Ucraïna.

Llavors, Merkel va afirmar que es va recuperar dels espasmes després de beure tres gots d'aigua, apuntant a un possible quadre de deshidratació.