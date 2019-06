Els Bombers encara no donen per controlat l'incendi de la Ribera d'Ebre i preveuen fer-ho a la nit

La marinada que ha bufat diumenge a la tarda fa que els Bombers encara no donin per controlat l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues. Segons ha explicat a les nou del vespre el cap de l'operatiu, Joan Rovira, volen ser prudents i esperar un marge de "dues, tres o quatre hores" per situar l'incendi en aquesta fase de control. Les ratxes de vent han reactivat algunes fumeroles en alguns punts calents, però no hi ha hagut cap reproducció important. El dispositiu dels Bombers es reduirà a la meitat durant la nit –hi quedaran una vintena de vehicles autobomba. "La perspectiva i l'evolució és positiva i va a millor, i en les properes hores el tindrem controlat", ha garantit Rovira.