Els líders europeus intenten acordar els alts càrrecs de la UE abans de la constitució de l'Eurocambra

Nova reunió dels 28 per intentar posar-se d'acord sobre com es reparteixen els alts càrrecs de la UE entre socialistes, populars i liberals abans de la constitució de l'Eurocambra la setmana vinent. Després d'un primer fracàs per acostar posicions la setmana passada, els caps d'estat i de govern tornen a la taula de negociacions aquest diumenge a la tarda. Davant l'escenari que el president del Consell Europeu, Donald Tusk, proposi el socialista Frans Timmermans, una opció que des del Consell no confirmen oficialment, alguns països de l'est, com Hongria o Polònia, ja han mostrat el seu recel.

El primer ministre Viktor Orban ha advertit als populars europeus que seria un "error històric" que els socialistes es quedessin amb el càrrec tenint en compte que qui va guanyar les eleccions del 26-M va ser el Partit Popular Europeu.

Al seu torn, el primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, ha afirmat que Timmermans és el candidat "que està dividint Europa" i ha criticat que l'holandès "no entén l'Europa central". Com a vicepresident primer de la Comissió Europea al càrrec de l'Estat de dret, el candidat socialista ha estat molt crític amb les reformes judicials a Polònia.



Què diuen els grups parlamentaris

Per ara, els líders dels grups parlamentaris insisteixen en què el futur president de la Comissió Europea ha de ser un dels 'spitzenkandidaten', els candidats proposats pels partits a les eleccions europees i així li han traslladat aquest diumenge al matí els líders dels grups a Tusk.

En la darrera reunió, cap dels 'spitzenkandidaten' va generar consens entre populars, socialistes i liberals. Ni Manfred Weber, in Frans Timmermans ni Margethe Vestager comptaven llavors amb l'aval dels caps d'estat i de govern dels 28 per succeir Juncker.

En tot cas, la reunió extraordinària d'aquest diumenge està marcada pel calendari de constitució del nou hemicicle a Estrasburg la setmana vinent, amb l'elecció dimecres del president del Parlament Europeu, un càrrec que els líders volen incloure en el paquet de propostes que negocien.

Així, l'objectiu dels 28 és acordar abans del plenari una proposta que inclogui els noms a ocupar la presidència de la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell Europeu i l'Alt/a Representant.

Si no ho aconsegueixen aquest vespre - la reunió començarà a les set de la tarda- Tusk ja ha previst que puguin tornar a trobar-se dilluns al matí.

Fonts del Consell recorden que si no hi ha consens, la decisió es pot prendre per majoria qualificada, un escenari que contemplen com a última opció.