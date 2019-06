L'incendi de la Ribera d'Ebre va quedar anit perimetrat i en fase d'estabilització

Un grup de bombers camina per la zona afectada per l'incendi a la Ribera d'Ebre

Els Bombers de la Generalitat van donar anit per estabilitzat l'incendi de la Ribera d'Ebre després de cremar 6.000 hectàrees durant tres dies. Ho va avançar a la nit el conseller d'Interior, Miquel Buch, que en una piulada va agrair l'ajuda de «tots els que ho han fet possible». Durant la tarda, els Bombers van perimetrar la part nord del flanc dret, que és la zona més crítica per la seva orografia. També van controlar les represes de fora de l'àrea cremada. Tot plegat, amb unes condicions meteorològiques difícils, ja que la humitat relativa va arribar a ser inferior al 10%. Els Bombers han treballat aquesta matinada per remullar la zona afectada i evitar revifalles.

L'estabilització de l'incendi, que també ha afectat zones del Segrià i les Garrigues, va arribar coincidint amb l'ocàs, quan es preveia que a la zona comencessin a incrementar-se els valors d'humitat relativa. Anit treballaven una vuitantena de dotacions terrestres, mentre que els mitjans aeris ja havien retornat a les seves bases fins avui.

De cara a les pròximes hores els Bombers no descarten fumeroles i petits focus al llarg del perímetre, que fa 50 quilòmetres. Per aquest motiu, es mantindran dotacions vigilant tota la zona per si hi ha reproduccions.

Durant la jornada d'ahir hi va haver tres represes de l'incendi, una d'elles a la zona interior, i dues a l'entorn del perímetre que es van poder controlar ràpidament i sense incidències. Els Bombers aniran retirant dotacions progressivament i ja s'ha desactivat la col·laboració de la Unitat Militar d'Emergències (UME) desplaçada a la zona.

Reunió amb Quim Torra

El president de la Generalitat, Quim Torra, té previst reunir-se avui a Vinebre amb els alcaldes de la Ribera d'Ebre per analitzar la situació provocada per l'incendi. Segons va informar la Generalitat, Torra es reunirà amb els alcaldes de la comarca al centre de comandament de Vinebre, acompanyat per la consellera de Presidència, Meritxell Budó.

El president català participarà primer en una reunió operativa amb els equips d'emergència i els alcaldes de la comarca i posteriorment es reunirà amb els representants municipals per avaluar la situació generada en les seves localitats per l'incendi. Precisament, alguns alcaldes dels municipis afectats per l'incendi van anunciar ahir que tenen previst iniciar la setmana que ve els tràmits per demanar la zona catastròfica o un altre tipus d'ajudes.

L'alcalde de Flix, Francesc Barbero -municipi on han cremat 4.000 de les 6.000 hectàrees afectades pel foc-, va indicar que una vegada es pugui entrar a la zona de l'incendi es farà una primera valoració dels danys, pas previ a la tramitació de la petició de zona catastròfica o d'altres ajudes.



Zona catastròfica

Barbero va precisar que, una vegada disposin de la informació detallada dels danys, hauran d'estudiar si en tots els casos és necessària la petició de zona catastròfica o és més aconsellable la tramitació d'altres ajudes per executar els necessaris programes de recuperació.

L'alcalde va lamentar l'abandonament que ha patit el sector primari durant els últims anys, la qual cosa ha facilitat la propagació del foc a la comarca on, va dir, es podrien haver salvat algunes zones si s'hagués tingut cura del bosc i els cultius.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Vinebre i presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gema Carin, va informar que, arran d'aquest incendi, tots els efectius d'emergències, Govern, Generalitat i ajuntaments han expressat la seva voluntat conjunta de «fer tot el que es pugui fer en benefici d'aquesta terra».